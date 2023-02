Macedonia del Nord: nel 1963 il terremoto di Skopje

Sessant'anni fa, nel 1963, Skopje, capitale della Macedonia del Nord,fu colpita da un catastrofico terremoto che uccise oltre 1.070 persone. I feriti furono quattromila, gli sfollati 200mila.

Circa l'80% della città fu distrutto.

Questo disastro umanitario nel sud dei Balcani suscitò la solidarietà senza precedenti del mondo.

I sovietici e gli americani inviarono le loro missioni di soccorso e si incontrarono qui a Skopje per la prima volta dopo la liberazione di Berlino nel 1945.

Proprio il terremoto di Skopje portò le Nazioni Unite a istituire un nuovo meccanismo di solidarietà mondiale.

Mishko Ralev, presidente dell'Associazione degli architetti della Macedonia del Nord, commenta: "Per la prima volta nella sua esistenza, l’Onu ha istituito un canale. In nome dell’equilibrio politico ha riunito i migliori esperti da Est e Ovest. Ricordiamo ovviamente la cortina di ferro all’epoca".

Al concorso delle Nazioni Unite, il famoso architetto giapponese Kenzo Tange fu scelto come capo urbanista di Skopje. La capitale, dalle macerie, negli anni '70 diventò una città moderna con edifici riconoscibili, in linea con le tendenze dell'architettura dell’epoca: modernismo europeo e brutalismo americano.

Skopje all’epoca era una città sperimentale. Non solo era solo considerata un “esperimento architettonico” ma agli occhi delle Nazioni Unite appariva come un simbolo di speranza per l’umanità, di speranza per un domani migliore. La speranza che ci può essere salvezza in qualsiasi catastrofe.

Questo orologio, fermo dal momento in cui si è verificato il terremoto, è un monumento a tutte le vite perse in quel disastro umanitario, ma anche un monumento alla solidarietà mondiale che ha risollevato la città dalle rovine.