Nicaragua, il presidente Ortega rilascia oltre 200 dissidenti

Più di 200 detenuti, esponenti dell'opposizione nicaraguense, sono stati liberati dal presidente Daniel Ortega. I dissidenti sono volati negli Stati Uniti e atterrati all'aeroporto internazionale di Dulles, vicino a Washington.

Agli ex detenuti sarà concesso di rimanere negli Stati Uniti per due anni e sarà loro garantita assistenza medica e legale. In Nicaragua sono stati privati della cittadinanza e dei diritti politici a vita. Il Parlamento li definisce "traditori della patria". Tra loro, leader politici, sacerdoti, studenti e attivisti.

Gli Stati Uniti hanno accolto con favore il loro rilascio, ma hanno detto che è stato fatto unilateralmente senza alcuna promessa in cambio per Ortega, sottoposto a una serie di sanzioni statunitensi.

Ariana Gutierrez Pinto, in attesa all'aeroporto di Dulles della madre Evelyn Pinto, attivista per i diritti umani detenuta dal novembre 2021, ha detto di sentirsi "fiduciosa".

"Per me il loro rilascio è giusto perché non vivranno più nella miseria, ma è anche ingiusto perché vengono espulsi dal loro Paese", ha commentato.

Il rilascio dei prigionieri "segna un passo costruttivo verso la risoluzione delle violazioni dei diritti umani nel Paese e apre la porta a un ulteriore dialogo tra gli Stati Uniti e il Nicaragua sulle questioni che destano preoccupazione", ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken in un comunicato. Il rilascio dei prigionieri è "il prodotto di una diplomazia americana concertata e continueremo a sostenere il popolo nicaraguense". Blinken ha detto che tra i prigionieri c'è un cittadino statunitense, che non è stato identificato.

Javier Alvarez, un nicaraguense che vive in esilio in Costa Rica, ha detto che sua moglie e sua figlia, che hanno anche la nazionalità francese, erano tra le persone liberate.

Le proteste antigovernative

Centinaia di persone sono state incarcerate in Nicaragua in seguito alle proteste antigovernative del 2018, addomesticate con una brutale repressione che ha provocato 355 morti e più di 100.000 persone in esilio.

Nel 2021 sono stati arrestati decine di esponenti dell'opposizione, tra cui sette candidati alla presidenza, in vista delle elezioni. Sono stati accusati di aver minato "l'integrità nazionale".

Lo scrittore nicaraguense Sergio Ramirez, che è stato vicepresidente di Ortega durante il suo primo mandato dal 1985 al 1990, ha accolto con favore i rilasci.

"Oggi è un grande giorno per la lotta per la libertà del Nicaragua", ha commentato su Twitter Ramirez, che ora vive in Spagna.

La figura di Ortega

Marxista convinto in gioventù, Ortega è stato un ex guerrigliero del movimento sandinista che ha inizialmente preso il potere nel 1979 dopo la caduta della dittatura della famiglia Somoza, sostenuta da Washington.

Gli Stati Uniti hanno sostenuto la resistenza armata a Ortega e ai governanti sandinisti, in uno degli interventi più controversi dell'ultimo decennio della Guerra Fredda.

Ortega è stato sconfitto alle elezioni del 1990 ma è tornato al potere nel 2007 e da allora si è impegnato in pratiche sempre più autoritarie, annullando i limiti del mandato presidenziale e prendendo il controllo di tutti i rami dello Stato.

Nella sua dichiarazione, Blinken ha affermato che i prigionieri sono stati detenuti ingiustamente "per aver esercitato le loro libertà fondamentali".

Gli Stati Uniti hanno imposto una serie di sanzioni per motivi di diritti umani a Ortega e al vicepresidente Rosario Murillo, sua moglie.