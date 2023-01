Tra le misure assunte dal Consiglio di difesa israeliano dopo gli attentati palestinesi a Gerusalemme, ci sono anche "passi per rafforzare gli insediamenti che saranno presentati questa settimana". Confermato l'allargamento dei permessi per il porto d'armi, così come una legge per la revoca delle carte d'identità israeliane "per le famiglie dei terroristi che sostengono il terrorismo". Così come saranno revocati diritti assicurativi nazionali e altri benefici per le stesse persone. Infine - come annunciato dallo stesso premier Benyamin Netanyahu - sono immediatamente posti i sigilli alla casa del palestinese autore dell'attentato mortale davanti la sinagoga di Neve Yaacov.

Rafforzate le ronde armate

Soldati israeliani pattugliano la barriera di confine tra le alture del Golan, annesse da Israele, e la vicina Siria. L'esercito con la stella di David ha detto di aver aperto il fuoco contro due uomini armati che cercavano di scavalcare la recinzione.

Netanyahu in visita ai feriti

Intanto il premier Netanyahu ha visitato i feriti dell'attacco di venerdì a Gerusalemme est. È arrivato con le guardie del corpo all'Hadassah Medical Center di Gerusalemme. I familiari in lutto hanno partecipato domenica al funerale di Rafael Ben Eliyahu, morto in un conflitto a fuoco a Gerusalemme est, l'attacco più mortifero contro gli israeliani degli ultimi anni. L'esplosione di violenza rappresenta una sfida per l'ennesimo governo Netanyahu gettando una cupa luce sulla prossima visita del Segretario di Stato USA Antony Blinken.