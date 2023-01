Altri due uomini sono stati impiccati in Iran: stavolta perché accusati di aver ucciso - il 3 novembre, nella città di Karaj - Ruhollah Ajamian, un membro della forza Basij volontaria della Guardia rivoluzionaria iraniana.

Gli imputati, Mohammad Mahdi Karami e Seyed Mohammad Hosseini, sono stati giudicati colpevoli, ma Amnesty International ha definito il processo una "farsa".

La loro condanna a morte era stata confermata lo scorso 3 gennaio dalla Corte Suprema di Teheran.

Gli avvocati che rappresentavano Hosseini hanno detto che è stato picchiato e bendato, mentre era in prigione.

"È stato colpito con il taser e picchiato sulla pianta dei piedi con un'asta di metallo", ha fatto sapere l'avvocato Ali Sharifzadeh Ardakani.

La famiglia di Karami, 22 anni, afferma che non gli è stato permesso di incontrarlo prima che venisse impiccato.

"Unione europea scioccata"

Da Bruxelles, il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue sottolinea che l'Unione europea si definisce "scioccata" per l'esecuzione dei due uomini e invita ancora una volta il regime iraniano ad annullare le sentenze di condanna a morte già pronunciate nel contesto delle proteste in corso da metà settembre e "a garantire un giusto processo a tutti i detenuti" e "fa appello all'Iran affinché rispetti rigorosamente gli obblighi sanciti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui l'Iran è parte. I diritti fondamentali, compresi i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, devono essere rispettati in ogni circostanza".

In quasi quattro mesi di proteste popolari, almeno 517 manifestanti sono stati uccisi, tra cui 70 bambini, e altri 19.200 sono stati arrestati, secondo Human Rights Watch e l'Agenzia di stampa per gli attivisti per i diritti umani (HRANA).

68 le vittime tra i membri delle forze di sicurezza.

Molti di coloro che sono stati arrestati dopo le proteste sarebbero stati oggetto di sparizione forzata, detenzione in isolamento, tortura e altri maltrattamenti.