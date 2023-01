Clima atipico, Alpi decisamente a corto di neve

Gran parte delle Alpi sembra decisamente a corto di neve per il periodo dell'anno.

Il clima invernale insolitamente caldo nelle montagne centrali dell'Europa sta causando grattacapi agli operatori delle stazioni sciistiche.

In Svizzera la situazione attuale non fa eccezione.

"Guarda - Hacher Bernet, direttore degli impianti di risalita Spluegen-Tampo (Grigioni) - la neve è assai umida, non è più costante, è come in primavera.

La neve deve effettivamente legarsi e questo non avviene con molta acqua".

Screengrab from AP video

Ampi tratti di erba secca sono in netto contrasto con il recente clima gelido e le bufere di neve in alcune parti degli Stati Uniti.

Dalla Francia alla Romania, molte parti d'Europa godono di un clima caldo e soleggiato, il che ha sconvolto i piani di molti turisti che avevano sognato la neve durante le festività natalizie e invece hanno temperature che richiamano la primavera.

Sciatori e pattinatori, tuttavia, non disperano: i meteorologi, infatti, dicono che il tempo più freddo è ormai prossimo.