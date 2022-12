Gelo americano: gli Stati Uniti battono i denti per il freddo

Gelo americano.

Batte i denti buona parte del centro-nord-ovest degli Stati Uniti.

Wyoming, Minnesota, Missouri, Nebraska, Colorado e Oregon sono gli Stati americani piu colpiti dal maltempo e dal freddo.

In alcune località si sono registate temperature fino a meno 50 gradi Celsius!

Uscire per andare al lavoro è quasi un atto di eroismo: bisogna coprirsi bene!

A Portland (Oregon), Tyler Moehring, corriere UPS, si veste cosi: "Una manica lunga, due strati termici, la mia divisa da lavoro, questa giacca imbottita, i pantaloni imbottiti e due paia di calzettoni".

"Mi sono vestito bello pesante"... Screenshot

A Denver, tutti a terra!

All'aeroporto di Denver (Colorado) ci sono state centinaia di voli cancellati.

La tempesta arriva nel momento peggiore, mentre decine di milioni di americani si preparano a viaggiare in auto, in treno e in aereo per le vacanze di Natale.

Migliaia di passeggeri degli aerei sono rimasti a terra.

Cae Allen, residente a Fort Collins (Colorado): "Non ero preparata a dormire qui, Ero pronta a ritardi e a lunghi scali, ma sicuramente non avrei mai pensato di dover dormire in aeroporto".

"Non avrei mai immaginato di dover dormire in aeroporto"... Screenshot

Lonny Frye, residente a Boulder (Colorado): "Siamo saliti sull'autobus per andare all'aeroporto e a metà strada ci è stato comunicato che il nostro volo è stato cancellato. E ora siamo qui ad aspettare...".

"Siamo qui ad aspettare..." Screenshot

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato la popolazione a non sottovalutare questa insolita ondata di freddo e a rispettare le istruzioni delle autorità locali.

Le autorità, le istituzioni e le organizzazioni umanitarie non nascondono la loro preoccupazione per la sorte dei senzatetto. In molti Stati americani sono stati aperti rifugi di emergenza per il ricovero notturno. Tuttavia, ci sono molti homeless che si rifiutano di abbandonare la strada, rischiando di morire di freddo.