Romania, la gente va in Ucraina per pagare meno carburante e cibo

Centinaia di cittadini rumeni attraversano ogni giorno il confine con l'Ucraina per far compere in prossimità del Natale.

I prezzi più bassi nel Paese in guerra con la Russia spingono le persone a percorrere decine di chilometri attraverso il confine solo per pagare meno carburante e cibo.

Tornano a casa con i bauli pieni, ma con l'immagine nella mente di un popolo affamato e dilaniato dalla guerra.

Una volta alla settimana, Floarea attraversa il confine ucraino per 70 chilometri per fare acquisti.

"Ho un pieno di gasolio e generi alimentari per casa - dice - a parte questo, niente di che: ho comprato alcuni accendini, alcuni sacchi di crusca, vestiti, cibo".

Come Floarea, ci sono centinaia di rumeni che cercano giornalmente prezzi più bassi nel periodo che precede le vacanze.

"Un po' di diesel, è più economico, ora stiamo tornando dai nostri parenti, questo è tutto quello che abbiamo".

"Ho comprato biscotti per le feste, i prezzi sono migliori, ho pagato 2 euro per una scatola di biscotti".

Per anni, persone di Suceava e Botosani hanno attraversato il confine con l'Ucraina per fare acquisti e la guerra nel Paese limitrofo non ha cambiato le loro abitudini.

Rifuggono dai prezzi elevati in Romania, ma affrontano la dura realtà della guerra: molti rumeni vanno spesso in Ucraina anche per visitare i loro parenti e ne approfittano per fare rifornimento di carburante che, in media, un più economico.