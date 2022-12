Ucraina, torna progressivamente l'elettricità

L'Ucraina ripristina progressivamente l'elettricità nelle zone colpite venerdi da una serie di attacchi missilistici russi, che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche del Paese.La luce è stata ripristinata totalmente nella regione di Kharkiv, mentre **restano i blackout di emergenza nella capitale Kiev,**ancora parzialmente senza riscaldamento nel pieno di un inverno dalle temperature rigide.

"Cari Ucraini, la priorità ora è l'energia", ha martellato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo consueto messaggio notturno ai suoi cittadini. "Oggi è stato possibile riallacciare la corrente elettrica a quasi 6 milioni di Ucraini. I lavori di riparazione iniziati dopo l'attacco terroristico di ieri sono ancora in corso", ha ricordato Zelenskyy.

Mosca ridefinisce la sua strategia

A quasi dieci mesi dall'inizio della guerra, l'offensiva di Mosca in Ucraina si è intensificata in questi ultimi giorni. Secondo Kiev, i Russi hanno anche ripreso gli attacchi aerei tramite droni kamikaze iraniani.

Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato al Cremlino i responsabili della campagna militare in Ucraina per ridefinire la strategia bellica a breve e medio termine, per preparare quella che, secondo molti osservatori, potrebbe essere una nuova offensiva su vasta scala per questo inverno.

Per vincere sul campo in Ucraina, Putin sarebbe disposto a sacrificare 300.000 soldati russi, secondouna fonte di un Paese membro della Nato citata dal New York Times. "Non importa quanti soldati russi vengano uccisio feriti sul campo di battaglia, la Russia non si arrenderà", avrebbero detto funzionari russi in un raro incontro faccia a faccia con omologhi americani il mese scorso.