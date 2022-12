Berlino: esplode gigantesco acquario in centro città

A Berlino piovono pesci in strada. È accaduto in un albergo molto noto della capitale tedesca nel quartiere di MItte.

La struttura è nota in tutto il mondo per un gigantesco aquario che esiste, o meglio esisteva, nell'androne del palazzo.

Come appariva l'aquario prima dell'incidente

Questa specie di enorme cilindro di 16 metri di altezza, contenente oltre un milione di litri d'acqua è esploso, non si sa ancora per quale motivo, riversando non solo il liquido al suo interno, ma anche centinaia di pesci. Si sospetta che la struttura abbia ceduto alla pressione interna dell'acqua.

La costruzione era un luogo di pellegrinaggio turistico. Adesso sembra il palazzo di una città in guerra. Per i pesci non c'è stato nulla da fare