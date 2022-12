L'Algeria sta costruendo cinque nuove città per migliorare le condizioni abitative della popolazione e favorire lo sviluppo di alcune parti del territorio. Ogni progetto integra diverse infrastrutture considerate essenziali per il futuro. Tra i grandi progetti che l'Algeria sta portando avanti, quelli delle nuove città sono emblematici dell'approccio del governo..

Boughezoul: un centro urbano futuristico

Nella regione degli Altipiani, a 170 km a sud di Algeri, sono in corso i lavori della nuova città di Boughezoul, che prevede di ospitare circa 400.000 abitanti. Il progetto consiste in un centro urbano futuristico di 20.000 ettari suddivisi tra abitazioni, quartieri commerciali e aree agricole, in una regione strategica all'incrocio degli assi nord-sud ed est-ovest.

"Abbiamo creato una città moderna per attirare la popolazione e creare un equilibrio tra la costa, gli Altipiani e il sud - spiega Mourad Ghouati, direttore generale dell'Ente pubblico della Nuova Città di Boughezoul -. Si tratta di nuove città pilota, e speriamo di estendere questa esperienza ad altre città", sottolinea".

La futura città ospiterà un centro per l'Agenzia spaziale algerina, una stazione ferroviaria e presto un aeroporto internazionale. L'infrastruttura di base è completa: 28 chilometri di gallerie per elettricità, fibra ottica, acqua potabile e reti di irrigazione degli spazi verdi. "La nuova città di Boughezoul è sostenibile - dice Abdelghani Zerrouki, direttore tecnico dell'Ente Pubblico della Nuova Città di Boughezoul -. Sono state create delle gallerie che permetteranno di cambiare un tubo o un cavo elettrico in maniera semplice ed efficiente, senza fare rumore".

Sidi Abdallah, una città connesa e sostenibile

Boughezoul è una delle cinque nuove città dell'Algeria. Sidi Abdallah, nella Grande Algeri, è un altro. Ci sono aree per il tempo libero, centri sanitari, industrie farmaceutiche e un centro universitario. "Il nostro progetto è quello di creare una città attraente, intelligente, resiliente e connessa, una città con indicatori di sviluppo sostenibile, e vogliamo garantire il comfort dei nostri abitanti", spiega Abdelhak Sedaoui, direttore generale del Comitato di Sviluppo della Città Nuova di Sidi Abdallah.

Una delle priorità dell'Algeria è quella di eliminare le abitazioni precarie. Nelle regioni sahariane si stanno realizzando nuovi insediamenti abitativi nell'ambito del bilancio interregionale. Per decongestionare le grandi città, lo Stato offre alloggi a basso costo e prestiti senza interessi nei quartieri satellite.

Soddisfare le aspettative dei giovani

Un'altra delle priorità dell'Algeria è la costruzione di nuovi stadi. A Tizi Ouzou ne è stato costruito uno da 50.000 posti: ospiterà le partite della Jeunesse Sportive de Kabylie, il club di maggior successo del Paese. I lavori sono stati ispezionati di persona dal Ministro dell'Edilizia abitativa, dell'Urbanistica e della Pianificazione urbana, Mohamed Tarek Belaribi.

"La realizzazione di tutti questi stadi è legata all'entusiasmo della popolazione per lo sport e le competizioni - dice Belaribi -. Un entusiasmo assecondato dalle autorità pubbliche con la realizzazione di tutte queste opere, a partire dal complesso sportivo di Orano, dove abbiamo organizzato i Giochi del Mediterraneo, che sono andati benissimo. Stiamo completando altri due stadi nella capitale Algeri: uno a Baraki, con 40.000 posti a sedere, e un altro a Douera".

Ma la priorità del governo algerino è anche quella di rispondere a una crisi abitativa, come sottolineato da Mohamed Tarek Belaribi. "Dal 2020 a oggi abbiamo distribuito 800.000 unità abitative - dice il ministro -. Ci sono circa 4 persone per alloggio. Hanno beneficiato di questa distribuzione circa tre milioni di cittadini. Direi che la nostra prospettiva non è più quella di gestire la crisi, ma di rispondere a una domanda. È per questo che abbiamo iniziato a costruire queste nuove città, seguendo le istruzioni del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune".

"La nuova Algeria è adesso"

Belaribi parla così delle città algerine di domani. "Sono città nuove, tecnologiche. Con diversi poli: polo sanitario, polo di attrazione, polo di svago - dice il ministro -. La nuova Algeria è in costruzione. Noi siamo i costruttori. Chiunque voglia prevedere il nostro futuro deve solo guardare a ciò che stiamo realizzando ora. La nuova Algeria è adesso".