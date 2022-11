Ritorno al potere per Benjamin Netanyahu.

Gli exit poll annunciati dal quotidiano "Jerusalem Post" e dalle emittenti Canale 11 e Canale 13 danno in testa proprio il blocco di destra di Netanyahu, con 62 seggi (su 120) alla Knesset, il Parlamento israeliano, contro i 44 del blocco di centro-sinistra di Yair Lapid, premier uscente.

Il discusso ex primo ministro, 73 anni, coinvolto in un'inchiesta per corruzione, è dunque pronto a riprendere il timone di Israele e, stavolta, lo farebbe con la maggioranza assoluta in Parlamento.

Grande successo elettorale per Itamar Ben Gvir, il leader della lista della destra radicale'Sionismo religioso' (assieme con Bezalel Smotrich) che - secondo l'exit poll di Canale 12 - si è aggiudicato almeno 14 seggi su 120 nella prossima Knesset, risultando il terzo partito e conquistando una posizione di forza nella coalizione guidata dall'alleato Likud, il partito di Netanyahu.

Benjamin Netanyahu in un seggio a Ashkelon. (1.11.2022) Tsafrir Abayov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Ben-Gvir è un discepolo di un rabbino assassinato negli anni '90 e ha promesso una linea dura contro i palestinesi

La lista araba nazionalista Balad, secondo questo exit poll, non è riuscita a superare la soglia di ingresso. Ma fonti di Balad sostengono che, con lo spoglio dei voti, questa situazione potrebbe mutare e che "la meta non è tanto lontana".

Esclusa, inoltre, dal prossimo Parlamento israeliano, secondo questo exit poll, la lista nazional-religiosa ebraica 'Bait Yehudi' di Ayelet Shaked.

Affluenza: +5,4%

Buona l'affluenza degli elettori - oltre 6 milioni 700.000 -, di cui si temeva una forma di stanchezza e rassegnazione, giunti alla quinta elezione politica in meno di quattro anni.

Alle 20 ora locale in Israele ha votato il 66.3% del corpo elettorale (pari a 4.498.410 persone), ovvero più del 5.4% rispetto alla stessa ora delle ultime elezioni del marzo del 2021.

Lo ha fatto sapere il Comitato elettorale, confermando così il trend in crescita di questa tornata. Secondo dati di centri di ricerca,

In crescita anche il voto della popolazione araba, dopo un avvio lento.