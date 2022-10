Nonostante le smentite ufficiali, il Pentagono è convinto che Mosca stia usando in Ucraina droni iraniani. Guardie rivoluzionarie sarebbero in Crimea da tempo per addestrare l'esercito russo all'impiego dei cosiddetti droni kamikaze che hanno colpito anche a Kiev, seminando panico e distruzione.

"Possiamo confermare che personale militare russo di base in Crimea ha pilotato droni iraniani e li ha usati per condurre attacchi in tutta l'Ucraina, compresi quelli contro Kiev negli ultimi giorni - ha detto Ned Proce, portavoce del Dipartimento di Stato americano - Riteniamo che personale militare iraniano fosse sul campo in Crimea e abbia assistito la Russia in queste operazioni. Mosca ha ricevuto decine di questi dispositivi finora e probabilmente continuerà a ottenerne".

Per questo Teheran subirà nuove sanzioni dall'Unione europea, hanno deciso i leader giovedì. Intanto prosegue l'evacuazione da Kherson dove gli ucraini stanni riprendendo terreno e Mosca trasferisce la popolazione - 15mila persone finora - oltre il fiume Dnipro, territorio sotto il controllo del Cremlino.

"Diga minata"

In quest'area si trova una diga che secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stata minata dall'esercito russo.

"Secondo le nostre informazioni - ha detto in un discorso notturno - la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka sono stati minati dai terroristi russi. Bisogna agire subito: Far saltare la diga significherebbe un disastro su vasta scala".

Giovedì Mosca si è difesa da un'altra accusa: quella di aver tenuto fuori la Croce Rossa dal carcere ucraino di Olenivka, bombardato a luglio. Il personale sanitario è rimasto bloccato per motivi di sicurezza, ha spiegato il Cremlino.

A inizio settimana, Kiev ha accusato il Comitato Internazionale della Croce Rossa di restare passivo nei confronti dei prigionieri ucraini, aggiungendo che la mancanza di visite ai soldati e ai civili detenuti li rende vulnerabili alle torture.

Le sanzioni europee

L'Unione Europea ha imposto sanzioni alla Shahed Aviation Industries in Iran e a tre generali delle forze armate iraniane per aver contribuito a fornire droni alla Russia da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina.

"Direi che, secondo la nostra valutazione, gli ucraini sono stati piuttosto efficaci nell'abbattere molti di quei droni", ha detto il generale del Pentagono Pat Ryder.

"Detto questo, è chiaro che hanno portato scompiglio, causato distruzione e ucciso civili innocenti", ha aggiunto.

Nonostante le sue piccole dimensioni, la carica esplosiva dello Shahed sembra abbastanza potente da provocare danni. In un attacco di questa settimana, un drone ha colpito un centro operativo ucraino, mentre un secondo si è abbattuto su un edificio residenziale, facendo facendo crollare almeno tre appartamenti e uccidendo quattro persone.

Passi avanti dell'Ucraina

"È una minaccia seria e continueremo a lavorare con gli ucraini per fornire loro le capacità di cui hanno bisogno", ha detto Ryder.

"Da un punto di vista operativo e strategico, questo non cambia il fatto che le forze russe sul campo continuano a perdere territorio o, nel migliore dei casi, a mantenerlo", ha detto.

I funzionari statunitensi ritengono che l'Iran possa aver dispiegato personale militare per assistere i russi, in parte a causa della mancanza di familiarità di questi ultimi con i droni di fabbricazione iraniana. I risultati dell'intelligence statunitense hanno dimostrato che i russi hanno avuto problemi tecnici con i droni iraniani subito dopo aver ricevuto le armi ad agosto.