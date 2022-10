Donne sempre bersaglio della polizia "morale" iraniana.

La climber iraniana Elnaz Rekabi è tornata a Teheran, mercoledi, dopo aver gareggiato in una gara di arrampicata ai Campionati asiatici in Corea del Sud senza indossare il velo, obbligatorio per le atlete della Repubblica islamica iraniana.

Di Einaz Rekabi, 33 anni, però - ora - si sono perse le tracce.

Un suo messaggio su Instagram - in cui spiegava la casualità del fatto - lascia molti dubbi sul fatto che l'abbia scritto proprio lei.

L'atleta sarebbe stata arrestata al rientro in patria e già trasferita nel famigerato carcere di Evin, quello riservato ai prigionieri politici.

All'arrivo a Teheran, del resto, Einaz Rekabi aveva cercato di minimizzare il suo gesto:

"Sono stata chiamata a sorpresa e ho dovuto gareggiare. Ero impegnata a indossare le scarpe e l'attrezzatura tecnica e questo mi ha fatto dimenticare di indossare l'hijab. Poi sono andata a gareggiare".

Elnaz Rekabi intervistata all'aeroporto. (Teheran, 19.10.2022) IRNA/AP

Il gesto, forse involontario, di Einaz Rekabi di non indossare l'hijab durante la gara di domenica scorsa è avvenuto al culmine delle proteste, ormai alla quinta settimana, scatenate in tutto l'Iran dalla morte di Mahsa Amini, la ragazza curda di 22 anni arrestata per non aver indossato correttamente il velo (spuntava una ciocca di capelli dall'hijab) e poi morta, tre giorni dopo, in seguito al pestaggio subito in carcere da parte della polizia.

Dall'Iran è giunta anche la notizia - fatta trapelare su Telegram dal coordinamento degli insegnanti iraniani - della morte di una ragazza di 16 anni, Asra Panahi, in seguito ad un pestaggio subito ad Ardabil dalla polizia "morale" per non aver cantato - insieme ad altre ragazze di un liceo femminile - un inno dedicato alla Guida Suprema dell'Iran, Alì Khamenei.

La ragazza aveva urlato: "Donna, vita, libertà!"

Nonostante le proteste in tutto l'Iran e l'indignazione di tutto il mondo, la Repubblica Islamica non cede di un millimetro.