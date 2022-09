"Io, torturato dai russi a Izyum"

"Andiamo alla stazione di polizia, vi mostrerò dove sono stato torturato". Dopo aver lasciato l'ospedale dove è stato curato, Mykhailo ha mostrato ai giornalisti e a un pubblico ministero la strada verso la stazione di polizia a Izyum, città recentemente liberata dalle forze ucraine e dove è stata trovata una fossa comune con più di 400 cadaveri.

JUAN BARRETO/AFP or licensors Mykhailo ricorda i terribili momenti della sua prigionia

Mykhailo, 67 anni, ha spiegato come sia stato tenuto prigioniero dalle forze russe per 12 giorni per essere interrogato e dov'è stato picchiato. L'uomo ha mostrato la sua cella alle telecamere.

Mykhailo Chindey, vittima di torture: "Ero in questa cella. Le finestre erano coperte di teli. Questo è della mia giacca. Ecco un pezzo del mio giubbotto. La ciotola gialla era mia".

L'uomo continua: "Mi hanno picchiato il braccio con una sbarra di metallo. C'era una stanza speciale. Non so dirvi esattamente dove fosse, i ricordi sono sfocati".

Un giornalista chiede: "Ha sentito la gente urlare?"

Mykhaio risponde: "Sì, c'erano violenze ovunque, anche nella cella accanto alla nostra. Una donna da quella parte urlava molto forte."

JUAN BARRETO/AFP or licensors Nessuna differenza fra i l giorno e la notte

Mykhailo, come altri prigionieri non dimenticherà mai la sua prigionia. Una volta liberato, è stato portato in ospedale. Presto subirà un intervento chirurgico per ripristinare completamente il braccio. A Izyum, così come in altre città dell'Ucraina orientale come Kupiansk o Balakliya, recentemente riconquistate dalle forze ucraine, stanno venendo alla luce storie di detenzioni arbitrarie e torture da parte degli occupanti.