Arte: un mare di schiuma arcobaleno invade Londra

Un mare di schiuma multicolore ha invaso Londra. L’installazione dell’artista tedesca Stephanie Lüning, realizzata principalmente con acqua e coloranti alimentari, ha tinto d’arcobaleno uno spazio pubblico all’aperto, facendo la gioia soprattutto dei più piccoli.

“È fantastico, non ho mai visto niente del genere - dice Yemisi, 11 anni - Se guardi giù vedi tutti i bambini che ci giocano nella confusione, è davvero esilarante".

Cosa si cela dietro questa installazione lo spiega l’artista: "Per me è importante che le persone diano la loro interpretazione; ma ovviamente la componente effimera è centrale in questo lavoro. Hai solo questo momento per sperimentarlo, non sarà mai uguale, non potrò ripeterlo uguale domani. Sarà diverso, ogni giorno è diverso. Non si può fermare nulla".

L'artista ha spiegato inoltre che c'è molto lavoro dietro tutto il divertimento, ad esempio la pulizia di quello che lei stessa chiama “un bellissimo pasticcio”.