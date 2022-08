L'azienda ceca che vuole ricostruire l'Ucraina con stampanti 3D

Un'azienda ceca specializzata in stampe 3D spera di dare il proprio contributo per la ricostruzione dell'Ucraina. La stampa digitale del calcestruzzo consente di velocizzare i lavori di costruzione, ottenere una maggiore flessibilità e risparmiare il 70% dei materiali.

Una delegazione di esperti ucraini ha visitato lo stabilimento dell'ICE Industrial Services per capire se questa nuova tecnologia possa veramente aiutare in modo significativo a ricostruire città e paesi devastati dalla guerra. "Cercheremo di utilizzare questa tecnologia per la creazione di infrastrutture civiche, per le scuole o anche per le fermate di autobus e tram, per tutto ciò che può proteggere le persone in caso di pericolo", spiega ai nostri microfoni Valerii Druganovskyi, direttore dell'impresa di costruzioni "Rodnicek".

Più facile, più veloce, meno costoso

L'azienda ha già consegnato il primo dei Modular Defence System all'Ucraina. Si tratta di rifugi anticarro. Ora stanno cercando di capire come "ristampare" case, ospedali e scuole per il Paese. Non attraverso la complessa importazione di componenti stampati, ma semplicemente stampando proprio in loco.

"La tecnologia viene trasferita sulla piastra-base, che è una stampante 3D che stampa dal calcestruzzo e poi converte il modello 3D digitale in un modello reale", dichiara Marek Zloch, ingegnere di ICE Innovation.

Il programma ICE Coral è in grado di costruire una casa completamente autonoma energeticamente parlando, con diversi ambienti dotati di pannelli solari e di un sistema di riscaldamento centralizzato. Queste case possono essere posizionate su qualsiasi terreno. È solo questione di tempo prima che le prime case in Ucraina vengano ricostruite con questa tecnologia.