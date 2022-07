Non è il primo e non sarà l'ultimo sabato da bollino nero per il traffico da esodo questo ma di certo le immagini sono impressionanti. Chi più, chi meno, milioni di europei sono rimasti in coda in automobile o per prendere un traghetto.

Migliaia di britannici in partenza, sono rimasti in fila all'eurotunnel e anche prendere un traghetto a Dover diretti verso il continenete non è stato facile. I britannici hanno dato la colpa ai francesi: pochi funzionari ai controlli di frontiera che con Brexit sono tornati rigidi.

Passata la Manica si ripiomba nell'incubo: in Francia intorno alle 13 il gestore della rete autostradale Vinci ha registrato oltre 790 km di code sulle autostrade. Intorno a Parigi e più a sud tra Lione e Marsiglia, dove molti convergono per raggiungere la costa sud dell'Esagono.

Al porto di Spalato attesi 75mila passeggeri questo weekend

In Croazia, a Spalato, superlavoro al porto, assalto ai traghetti. Per quanto riguarda questo fine settimana, attesi oltre 75mila passeggeri e oltre 15mila veicoli. La pressione è alta soprattutto per andare verso l'isola di Brač.

Non se l'è cavata meglio chi ha scelto la montagna sulla A2 al San Gottardo già prima delle 09:00 ,15 chilometri di coda e un' attesa di circa due ore e mezza.