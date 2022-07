BRUXELLES (BELGIO) - La guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi dell'energia e l'inflazione record. Le prospettive economiche per il Vecchio Continente sono cupe, mentre il costo della vita per i cittadini europei sale alle stelle.

Ma come sta cercando di affrontare queste sfide l'Unione europea?

Maria Psara, giornalista greca corrispondente di Euronews da Bruxelles, ne ha parlato con il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni (67 anni).

"Non partecipo alle profezie di catastrofe"

Maria Psara, giornalista di Euronews:

- Commissario, la Commissione europea ha appena rivisto le sue stime economiche. Sembra che per l'Europa il peggio debba ancora venire...

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia:

"In effetti, siamo già in acque, per così, dire agitate. Certo, il 24 febbraio è stato un cambiamento totale, non solo per la geopolitica, per la pace, per le vittime, per la sofferenza in Ucraina, ma è stato un game changer anche per la nostra economia.

Ora penso che stiamo ancora sperimentando un livello di crescita molto moderato. Non intendo, quindi, partecipare a questa sorta di profezia di catastrofe.

Secondo le nostre stime, quest'anno la crescita sarà del 2,7%, per poi scendere all'1,5% l'anno prossimo".

"Picco di inflazione nel terzo trimestre 2022"

Maria Psara, giornalista di Euronews:

- Quali sono gli scenari di base su cui state lavorando?

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia:

"Stiamo lavorando su uno scenario in cui l'inflazione, probabilmente, raggiungerà il picco in queste settimane.

Stimiamo che l'inflazione raggiunga il picco nel terzo trimestre di quest'anno. Per poi scendere lentamente nell'ultimo trimestre di quest'anno.

Il dato annuale è del 7,6% per quest'anno e del 4% per il prossimo. Naturalmente, questo è lo scenario di base.

Lo scenario di base si basa sull'ipotesi che l'approvvigionamento energetico rimanga più o meno invariato.

Naturalmente, se si verificherà un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia, entreremo in una realtà più avversa".

"Sono certo che, agendo in modo unitario, l'Unione europea sarebbe più forte con gli interlocutori dei mercati del gas e dell'energia". Paolo Gentiloni 67 anni, Commissario europeo per l'Economia

"Tre o quattro cose molto importanti"

Maria Psara, giornalista di Euronews:

- Cosa state facendo per mitigare questi scenari, soprattutto quelli peggiori?

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia:

"Come sempre, bisogna prepararsi al peggio. Ciò che ora è molto importante, credo, sono tre cose.

Primo: preparare l'inverno con lo stoccaggio. Ora abbiamo un buon livello di stoccaggio, superiore al 60% e superiore a quello del 2021.

Secondo: diversificare. Cioè, la riduzione del ruolo del petrolio e del gas russo, ovviamente, deve essere sostituita da altre fonti.

E terzo punto: dobbiamo attutire l'impatto di questi prezzi energetici e dell'alta inflazione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili.

Aggiungerei il quarto punto, ma so quanto sia difficile: lo sforzo comune nell'approvvigionamento di fonti alternative.

Sono certo che, agendo in modo unitario, l'Unione europea sarebbe più forte con gli interlocutori dei mercati del gas e dell'energia. Ma sono anche ben consapevole del fatto che diversi Paesi e diverse aziende hanno contratti a lungo termine. Non è facile".

"Reazione mirata rivolta alle famiglie in difficoltà"

Maria Psara, giornalista di Euronews:

- La Commissione presenterà presto i suoi piani di emergenza per la crisi energetica, ma le proposte per le bollette elettriche arriveranno in autunno. Non sarà troppo tardi?

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia:

"Continueremo ad affrontare i prezzi alti e quello che chiediamo agli Stati membri è di avere una reazione, per quanto possibile, temporanea e mirata, rivolta alle famiglie che hanno più difficoltà a pagare le bollette del gas e del riscaldamento o dell'elettricità.

Si tratta delle famiglie a basso reddito.

E, allo stesso tempo, chiediamo misure temporanee, perché se introduciamo misure permanenti a sostegno dei carburanti e delle fonti energetiche tradizionali, non solo introduciamo un onere per le finanze pubbliche, ma rischiamo di compromettere la nostra stessa transizione climatica".

"La risposta economica alla Russia è stata incredibilmente unita. E, ovviamente, questo sta creando enormi difficoltà all'economia russa.

Credo che, nel complesso, stia aiutando l'Ucraina a resistere. E la resistenza ucraina è nel nostro interesse comune". Paolo Gentiloni 67 anni, Commissario europeo per l'Economia

"L'Europa sta pagando un prezzo elevato per l'invasione russa, non per le sanzioni"

Maria Psara, giornalista di Euronews:

- L'Europa sta pagando un prezzo pesante a causa delle sanzioni contro la Russia. Commissario, le sanzioni sono state valutate bene prima di essere attuate?

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia:

"Credo che l'Europa non stia pagando un prezzo elevato per le sanzioni. L'Europa sta pagando un prezzo elevato per l'invasione russa.

Come si risponde all'invasione russa?

Si poteva rispondere militarmente. Sarebbe stata una decisione folle, che avrebbe creato un rischio di escalation bellica. Oppure si poteva rispondere economicamente. E la risposta economica è stata incredibilmente unita. E, ovviamente, questo sta creando enormi difficoltà all'economia russa. Credo che, nel complesso, stia aiutando l'Ucraina a resistere. E la resistenza ucraina è nel nostro interesse comune".

"Il dollaro cresce, ma l'euro è più forte con sterlina e yen"

Maria Psara, giornalista di Euronews:

- Qualche giorno fa, l'euro è sceso alla parità con il dollaro per la prima volta dopo 20 anni. È preoccupato? Cosa dovremmo fare per rafforzare l'euro?

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l'Economia:

"Non vedo questa situazione dell'euro rispetto al dollaro come una dimostrazione di debolezza dell'euro. Anzi, è una dimostrazione di rafforzamento del dollaro.

Se guardiamo al rapporto tra l'euro e la sterlina britannica o l'euro e lo yen giapponese, vediamo che l'euro è più forte di prima rispetto a queste valute.

Perché il dollaro si sta rafforzando? È una tendenza inevitabile in caso di rallentamento dell'economia. Allo stesso tempo, penso che questo potrebbe essere un grosso problema, soprattutto per i Paesi emergenti e a basso reddito del mondo, perché se adattano il loro accesso al mercato diventa sempre più difficile.

Vedo una difficoltà non tanto per l'Unione Europea, quanto per i mercati emergenti e i Paesi a basso reddito".

