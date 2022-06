Continua il tour diplomatico nei Balcani di Olaf Scholz (63 anni): il Cancelliere tedesco ha incontrato sabato a Skopje il primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski.

Venerdì, Scholz aveva avuto incontri in Serbia (con il presidente Aleksandr****Vučić) e in Kosovo (con il premier Albin Kurti) e aveva partecipato al vertice di Salonicco, in Grecia, con i Paesi dell'Europa sud-orientale.

Scholz sta recitando un ruolo importante per i Balcani.

"I Balcani occidentali sono di importanza strategica per la Germania e sono favorevole alla loro ammissione nell'Ue. Per 20 anni, ai Paesi dei Balcani occidentali è stata promessa una prospettiva europea ed è ora che a queste promesse seguano i fatti. Vorrei, quindi, chiarire fin da subito che la Germania è seriamente interessata all'integrazione nell'Unione europea degli Stati della regione balcanica e, naturalmente, ciò vale in particolare per la Macedonia del Nord".

"La Macedonia del Nord e l'Albania meritano di avviare i colloqui di adesione". Olaf Scholz 63 anni, Cancelliere tedesco (dal dicembre 2021)

Scholz e Kovacevski. (Skopie, 11.6.2022) Boris Grdanoski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Risolvere la disputa Macedonia del Nord-Bulgaria

Mentre cerca la via diplomatica per la vicenda Serbia-Kosovo, la visita di Scholz è un nuovo tentativo di risolvere anche la disputa tra Macedonia del Nord e Bulgaria, che sta bloccando i colloqui di adesione nord-macedone nell'Ue.

La Bulgaria si rifiuta di approvare il quadro negoziale dell'Ue per l'adesione della Macedonia del Nord.

Sofia insiste affinché la Macedonia del Nord inserisca la sua minoranza bulgara nella costituzione, riconosca formalmente che la sua lingua ha radici bulgare e elimini, dalla sua politica, una presunta retorica anti-bulgara.

Skopje ribatte: la nostra identità e la nostra lingua non sono in discussione e la soluzione alla contesa deve essere basata su criteri europei.

Dopo la visita a Skopje, Scholz si recherà in Bulgaria.

Molti leader europei si sono impegnati in prima persona per sbloccare il processo di adesione della Macedonia del Nord e dell'Albania (la cui sorte è legata a quella nord-macedone).

Gli analisti politici sono scettici sul fatto che l'intervento di Scholz produrrà risultati concreti, dal momento che la Bulgaria sta affrontando una crisi di governo, dopo che il primo ministro Kiril Petkov ha dichiarato che andrà avanti con un governo di minoranza, in seguito al ritiro di uno dei quattro partiti della coalizione di governo centrista del Paese.

Macedonia del Nord: via libera alle discussioni dal 23 giugno?

Il premier nord-macedone Kovacevski ha dichiarato che la Macedonia del Nord ha soddisfatto tutti i criteri per avviare i colloqui di adesione basati su un "sistema di merito" e ha nuovamente esortato i leader dell'Unione europea a dare il via libera all'apertura delle discussioni sull'adesione al prossimo vertice dell'Ue, previsto per il 23 giugno.