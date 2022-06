Settant'anni da Regina valgono bene grandi festeggiamenti. Terzo giorno di celebrazioni nel Regno Unito per il giubileo di platino della regina Elisabetta seconda, forse più amata dell'istituzione che rappresenta. Vista l'età, 96 anni, e relativi acciacchi, non ha presenziato a tutti gli eventi. Questo sabato sua figlia la principessa Anna l'ha rappresentata alle corse di cavalli di Epsom, e la Regina non va nemmeno al corcerto che marca il sabato sera festivo davanti a Buckingam Palace. Maxi evento aperto dai Queen con Adam Lambert alla voce e star internazionali come Diana Ross e Alicia Keys che si esibiscono davanti a diversi esponenti della famiglia reale tra cui i primi in successione al trono: il principe Carlo e suo figlio William.

Folla per il concerto fuori Buckingham palace Niklas Halle'n/AP

La tribuna al concerto per il giubileo di platino Chris Jackson/2022 Getty Images

In giornata William e sua moglie Kate, insieme al principino George e alla principessa Charlotte, hanno visitato il castello di Cardiff durante le prove del concerto incontrando parte della troupe e alcuni artisti.

Per il concerto si è radunata una folla di oltre 20mila persone. "È incredibile per una persona regnare così a lungo. Non lo vedremo mai più in vita nostra", dice un ragazzo in attesa che l'evento inizi. "Penso che sia davvero importante che tutti mostrino il loro amore e sostegno per la regina, solo così possiamo sentirci uniti come nazione, penso che anche questo sia davvero importante", aggiunge una donna.

Rod Stewart si esibisce al concerto per il giubileo di platino Alastair Grant/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

A Londra si fa festa in diverse strade, fiori, aritisti e innumerevoli eventi in tutto il regno che per la ricorrenza gode di due giorni festivi.

Affari stellari per i venditori di gadget reali per loro più di tutti, la monarchia è una garanzia di benessere.