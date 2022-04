Voli cancellati e lunghe attese per i turisti in partenza dall'aeroporto Schiphol di Amsterdam questo fine settimana. I disagi sono iniziati venerdì e proseguiranno per tutto il weekend. Il terminal deve fare i conti con una grave carenza di personale che ha costretto l'aeroporto a spostare alcune partenze a L'Aja e Rotterdam, con disagi per chi viaggia. Maggio è un mese molto gettonato per le vacanze degli olandesi e c'è stata una ripresa degli spostamenti dopo la pandemia per la quale non tutto era pronto.

"C'è stata una pianificazione inadeguata - dice Frank Oostdam, direttore dell'Anvr, Associazione olandese delle agenzie di viaggio e dei tour operator - È da gennaio che si sa che molte persone vogliono partire a maggio. Questo è quanto succede se non si programmano le cose come si deve".

Secondo fine settimana di disagi

Lo scorso fine settimana c'erano già stati disagi per uno sciopero non annunciato degli addetti ai bagagli di Klm. Così i passeggeri di venerdì sono arrivati in anticipo.

"Siamo arrivati qui due ore prima del solito - dice un olandese - Più o meno quattro ore prima del volo".

Klm ha annunciato la cancellazione di 47 voli tra sabato e domenica. L'aeroporto di Schiphol ha detto che è necessaria una riduzione di 3500 passeggeri, ma non tutte le compagnie si sono adeguate.