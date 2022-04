Il compleanno “bucolico” della Regina Elisabetta

Un viaggio nella residenza di campagna di Sandringham, una foto con due dei suoi pony e una giornata di quiete trascorsa in famiglia: è un compleanno bucolico quello della regina Elisabetta II del Regno Unito, che oggi compie 96 anni.

Una foto della giornata della regina

Compleanno privato e compleanno ufficiale

Come da tradizione, risalente al 1748, i festeggiamenti ufficiali si svolgono il due giugno con la parata militare Trooping the Colour, in cui i reggimenti dell'esercito britannico e dei Paesi del Commonwealth rendono omaggio alla sovrana. Un appuntamento ancora più simbolico quest'anno, visto che Elisabetta festeggia il Giubileo di Platino: 70 anni sul trono del Regno Unito, dalla morte di suo padre, Re Giorgio VI, nel 1952.

Per l'occasione tutto il Paese si concederà quattro giorni di festa, con eventi speicali a cui prenderanno parte i membri della Famiglia reale. Elisabetta è del resto la sovrana che pi ù a lungo ha regno nella storia secolare del Paese.

Porte aperte per Harry e Meghan

Alla monarca, intanto, avra sicuramente fatto piacere la recente visita del nipote Harry, il ribelle di casa Windsor che si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan e manterrebbe rapporti conflittuali con alcuni membri della famiglia.

I duchi di Sussex, che hanno incotnrato la regina per un te, sono invitati al Giubileo di Platino, ma non hanno ancora confermato la propria presenza, anche perché dopo aver abbandonato la corte reale non hanno più diritto alla scorta.

La questione non è secondaria, visto che Harry ha affermato in una recente intervista allatelevisione statunitense Nbc, di non sentirsi al sicuro nei suoi spostamenti nel Regno Unito, cosa che metterebbe in dubbio la partecipazione, con la moglie e i figli Archie e Lilibet ai festeggiamenti regali.

La questione della scorta è anche oggetto di una controversia legale con il ministero dell'Interno britannico, da cui dipende il servizio di sicurezza dei membri della Royal Family. Resta da vedere se Harry risolverà i suoi dubbi in tempo per la festa della nonna, che nell'ultimo incontro ha trovato “in gran forma”.