Come ogni anno migliaia di campanule fioriscono nel bosco di Hallerbos (in fiammingo) o Bois de Hal, a sud ovest di Bruxelles vicino alla piccola cittadina di Halle. Migliaia di fiori blu e viola sbocciano in mezzo agli alberi in un paesaggio di straordinaria bellezza.

Nelle due setti-mane tra la fine di aprile e l’inizio di maggio si assiste a un fenomeno naturale molto suggestivo: l’incredibile fioritura di giacinti e campanule selvatiche. Un’atmosfera che dona pace e tranquillità ai visitatori. Un’oasi di serenità in un mondo sconvolto dalla guerra.

“Venire qui tra la natura e godersi la calma e l’energia positivo di questo luogo è straordinario, dice un turista ceco. E’ di grande aiuto”.

Questa foresta è famosa per i suoi sentieri dove si possono fare passeggiate circondati da oasi suggestive. Senza rumori assordanti tra i fiori selvatici e il cinguettio degli uccellini. La foresta di Hallebors è la più importante e la più grande della zona. Si possono fare escursioni a piedi ma anche a cavallo o in bicicletta. Un mondo magico immerso non solo per gli amanti della natura.