Finlandia e Svezia verso la NATO: un percorso scandinavo comune

L'invasione russa dell'Ucraina ha riacceso il dibattito in Finlandia e in Svezia sulla loro possibile adesione alla NATO.

I due paesi si sentono direttamente minacciati dalla guerra di Vladimir Putin.

Soprattutto la Finlandia, che confina con la Russia per più di 1.300 chilometri (una città, Imatra, dista appena 5 km dalla frontiera), e che ha una storia secolare di conflitto con la Russia.

Partner stretti, ma ancora ancora membri

La Finlandia e la Svezia sono attualmente partner stretti della NATO (e partecipano alle esercitazioni, come "Cold Response 2022", in Norvegia), ma non sono membri. E un loro ingresso ufficiale cambierebbe radicalmente la situazione geopolitica nell'area scandinava.

La premier finlandese Sanna Marin(36 anni) ha incontrato, mercoledì, la Prima Ministra svedese Magdalena Andersson (55 anni), a Stoccolma: un calendario non è ancora pronto, ha dichiarato, ma si aspetta che la Finlandia possa decidere entro pochi mesi di presentare una domanda ufficiale di adesione alla NATO.

La base è un documento/rapporto di sicurezza attuale sui vantaggi e gli svantaggi dell'adesione alla NATO. Questo include, prima di tutto, la reazione di Mosca.

"Naturalmente ci sono molti rischi. E dobbiamo essere preparati a tutti i tipi di azioni da parte della Russia.

In realtà, quando abbiamo dato il documento al Parlamento svedese abbiamo anche analizzato questi rischi: minacce, attacchi informatici, diversi tipi di influenza da parte della Russia". Sanna Marin 36 anni, Prima Ministra Finlandia, in carica dal 10 dicembre 2019

Sanna Marin alla conferenza stampa di Stoccolma.

Adesione contemporanea alla NATO?

Le due leader concordano: è importante che i due paesi vicini, Svezia e Finlandia, si coordinino strettamente sul modo di procedere. Stoccolma, in special modo, invoca una riflessione "interna" al Paese.

Magdalena Andersson, Prima Ministra della Svezia:

"Dobbiamo davvero pensare a ciò che è meglio per la Svezia, la nostra sicurezza e la nostra pace, in questa nuova situazione. E, naturalmente, noi seguaimo con interesse ciò che sta accadendo e la discussione in corso in Finlandia. Quindi, dobbiamo avere un contatto molto stretto, ma dobbiamo poi parlarne in Svezia per rifletterci, su questo".

Magdalena Andersson durante il suo intervento.

Storicamente i cittadini svedesi sono sempre stati piuttosto scettici sull'eventuale adesione alla NATO.

Interviste a Stoccolma

Marit Kjellin, pensionata: "Non sono sicura in questo momento, penso che dovremmo aspettare di vedere cosa succede e cosa ne pensa la gente".

"Aspettiamo a vedere cosa succede". Screengrab

Tomas Cederlund, architetto: "Siamo persone simpatiche e buone e se ci uniamo alla NATO andiamo a far parte di una forza più grande... Non lo so, non credo che sarebbe un bene".

"Non credo sia un bene!" Screengrab

Puck, donna residente a Stoccolma: "Siamo due Paesi vicini e dobbiamo restare uniti, credo".

"Dobbiamo stare uniti!" Screengrab

Decide il vertice-NATO di Madrid del 29-30 giugno

In entrambi i Paesi, sarà il Parlamento a decidere.

Finlandia e Svezia, probabilmente, prenderanno la strada della NATO insieme. Le domande di adesione potrebbero arrivare prima del vertice-NATO di Madrid del 29-30 giugno.

Fino a qualche giorno fa, sembrava che la Svezia fosse indietro nei "tempi" di adesione rispetto alla Finlandia. Invece, è probabile che i due Paesi chiederanno l'adesione alla NATO nello stesso momento.