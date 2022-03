Biden "polacco"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (79 anni)si trova in Polonia: nel quartier generale temporaneo di Rzeszow ha fatto un discorso d'incoraggiamento alle truppe americane e ha pranzato fianco a fianco con i militari di stanza in Polonia, a circa 60 km dal confine con l'Ucraina,

Biden ha incontrato, in particolare, i militari della 82esima Divisione aviotrasportata dell'US Army.

Ha dichiarato, tra l'altro, che non è affatto "un'iperbole" quando si dice che sono la "migliore forza di combattimento del mondo".

Il presidente ha anche ricordato il figlio "Beau" Biden, scomparso nel 2015 per un tumore, che ha servito nella "Delaware Army National Guard".

Pizza e barbiere...

Biden ha pranzato con i militari, con immagini e fotografie che hanno fatto il giro del mondo: con una fetta di pizza al salame e peperoni jalapeños!

Ha anche incontrato altri militari mentre si stavano tagliando i capelli dal barbiere della caserma...

La Polonia è la seconda tappa del viaggio di quattro giorni di Biden in Europa.

Dopo il vertice straordinario NATO e il G7 di giovedì a Bruxelles, Biden ha in programma sabato di incontrare prima il presidente polacco Duda e poi i rifugiati ucraini accolti in Polonia.

Dietro le mascherine: Andrzej Duda, Jens Stoltenberg e Joe Biden. Kevin Lamarque/AP

Stato Maggiore russo: "Prima fase dell'operazione è terminata"

L'esercito russo mostra, almeno apparentemente, di voler ridurre il suo obiettivo iniziale in Ucraina, affermando che la prima fase della sua "operazione militare speciale" è finita e che le truppe si concentreranno ora sul completamento di quello che è stato definito"l'obiettivo principale": la "liberazione" della regione orientale del Donbass.

Lo conferma il Vice-capo di Stato Maggiore russo, il Colonnello Generale Sergei Rudskoy:

"In generale, i compiti principali della prima fase dell'operazione "speciale" sono stati completati.

Il potenziale di combattimento delle forze armate ucraine è stato notevolmente ridotto, il che ci permette, sottolineo ancora una volta, di concentrare i nostri sforzi sul raggiungimento dell'obiettivo principale: la liberazione del Donbass". Col. Gen. Sergey Rudskoy Vice-capo Stato Maggiore russo

Il Colonnello Generale Sergey Rudskoy. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Il Vice-capo dello Stato Maggiore russo ha dichiarato che in Ucraina sono morti finora 1.351 soldati russi e che 3.825 sono stati feriti.

I dati della NATO sono diversi: ha stimato, mercoledì ,che da 7.000 a 15.000 soldati russi sono rimasti uccisi in quattro settimane di guerra in Ucraina.

La cifra comunicata dai vertici militari russi non sembra includere, però, i separatisti filo-russi sostenuti da Mosca che combattono nel Donbass, in Ucraina orientale, e non è chiaro se la "statistica" delle vittime comprenda anche le forze russe che non fanno parte del Ministero della Difesa, come la Guardia Nazionale.

E Putin cita Tchaikovsky e Rachmaninoff...

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin (69 anni), in collegamento dal suo ufficio di Novo-Ogaryovo, fuori Mosca - la residenza ufficiale del presidente della Federazione Russa -, con un talk-show sulla Tv di Stato, ha accusato l'Occidente di cercare addirittura di cancellare la cultura russa, comprese le opere di grandi compositori come Andrzej Duda.

In un incontro televisivo con le principali figure culturali del Paese, Putin ha paragonato la cancellazione di una serie di eventi culturali russi nelle ultime settimane con le azioni della Germania nazista negli anni '30.