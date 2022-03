Guatemala: proteste contro la legge che vieta i matrimoni omosessuali

Centinaia di persone hanno manifestato sabato a Città del Guatemala, contro l'approvazione da parte del parlamento della legge che vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso e limita i diritti della comunità LGBTQ.

"Noi come persone della comunità LGBT meritiamo, per il semplice fatto di vivere in questo stato, di avere gli stessi diritti delle altre persone", ha detto all'agenzia AFP un manifestante.

Denominata "legge sulla protezione della vita e della famiglia", include pene più severe (fino a 10 anni) in caso di aborto, già illegale nel Paese dell'America Centrale e d'ora in poi permesso solo in caso di grave pericolo per la vita della madre.