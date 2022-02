Brit Awards 2022, il trionfo di Adele, regina del soul bianco

Adele torna in splendida forma e sbanca i Brit Awards.

La cantante britannica - che con soli 3 album ha venduto la cifra iperbolica di 40 milioni di copie - conquista il palco londinese che la incorona miglior artista dell'anno con il miglior album e la canzone migliore.

Adele - la regina del soul bianco - diventa, dunque, ancora una volta, la donna dei record, la prima artista femminile britannica a incassare almeno 11 riconoscimenti ai Brit Awards, a partire dal 2008.

Con Adele un'altra voce molto amata viene premiata a Londra: è quella di Ed Sheeran, celebrato come miglior cantautore dell'anno, che nella serata dei Brit si esibisce con il pezzo "The Joker and the Queen".

Una conferma per l'artista che ha arricchito la sua musica pop con sfumature di folk, soul e R&B.

Secondo i Brit Awards, il miglior hip hop, rap e grime act è quello di Dave, catapultato in cima alle hit mondiali nel 2019 grazie all'album di debutto Psychodrama, che sposa i temi della denuncia sociale ma anche dei rapporti, nella migliore tradizioone rap.

Musica da strada che raggiunge le vette del riconoscimento musicale.

Tutti i vincitori dell'edizione 2022 dei Brit Awards

- British Artist of the Year: Adele

- British Album of the Year: 30 di Adele

- British Song of the Year: Easy On Me di Adele

- Songwriter of the Year: Ed Sheeran

- Best British Hip Hop/Rap/Grime Act: Dave

- Best Pop/R&B Act: Dua Lipa

- Alternative/Rock Act: Sam Fender

- Best Dance Act: Becky Hill

- Best International Song of The Year: Good 4 u di Olivia Rodrigo

- Group of the Year: Wolf Alice

- International Artist of the Year: Billie Eilish

- Best New Artist: Little Simz

- Rising Star: Holly Humberstone

- International Group of the Year: Silk Sonic