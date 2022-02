Spagna: la riforma del lavoro passa per sbaglio

Sul filo del rasoio e grazie a un voto pronunciato per errore. Rocambolesca, in Spagna, l'approvazione della riforma del lavoro voluta dai socialisti del premier Pedro Sanchez. Il via libera del Congresso è arrivato con 175 sì e 174 no. Decisivo il presunto errore di un deputato conservatore. Il Partito Popolare sostiene che, in conformità con il resto del partito, il parlamentare Alberto Casero avesse votato contro la riforma in questione, ma che il sistema di votazione elettronica lo abbia erroneamente conteggiato tra quelli a favore. Introdotto durante la pandemia, per limitare le occasioni di contaggio, il sistema di votazione elettronica permette in Spagna ai deputati di votare a distanza, tramite un sistema di doppia verifica, volto proprio a limitare le possibilità di errore. Mai, secondo quanto riportano i media spagnoli, era stato finora accusato di malfunzionamenti.