Cresce la domanda di vaccini e test diagnostici

Continua a crescere in tutta Europa la richiesta di vaccini da destinare ai più piccoli. Attesa in fila in Austria, dove le autorità hanno chiesto ai gentori di far vaccinare i propri figli prima della ripresa scolastica, nel tentativo di evitare il ritorno della didattica a distanza. Una situazione analoga si registra in Belgio, Spagna, Croazia, Italia, Grecia e Francia.

In questo scenario aumenta anche la domanda di test rapidi, a cui devono ricorrere coloro che non dispongono di un pass sanitario o vaccinale. Le aziende produttrici hanno aumentato i volumi in uscita dai loro stabilimenti, per evitare il rischio di carenze imporovvise e le autorità di alcuni paesi, come la Francia, hanno autorizzato la distribuzione dei test fai-da-te anche nei supermercati.

Un ricco mercato inatteso, per le case farmaceutiche, alcune delle quali sono passate da una produzione mensile di 500.000 test diagnostici a una di cinque milioni.