Tre ritratti da futura Regina. Tre foto tutte “italiane”, scattate da Paolo Roversi. È il regalo che Kate Middleton ha voluto farsi per i suoi 40 anni. Allo scoccare della mezzanotte sono stati condivisi sui social ufficiali. Realizzati a Kew Gardens a Londra i ritratti della Duchessa di Cambridge si ispirano a quelli delle regine inglesi del passato, comprese la Regina Vittoria. Immagini che mostrano il percorso fatto negli anni dalla moglie del Principe William

Le fotografie, esposte in luoghi significativi per Kate Middleton, entreranno nella collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra, di cui è patrona. Immagini che celebrano una Duchessa proiettata verso il ruolo di futura Regina, al fianco del marito, come testimoniano anche i gioielli scelti per le foto.

Gli scatti, fatti da Paolo Roversi, fotografo di moda italiano di fama internazionale che vive e lavora a Parigi, riprendono una stile monocromatico e in bianco e nero. Per l’occasione Kate Middleton indossa abiti di uno dei suoi stilisti prediletti, Alexander McQueen, mentre i gioielli sono in prestito dalla Regina, e in uno scatto compare una coppia appartenuta alla principessa Diana.