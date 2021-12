Nel giorno di Natale non sono mancati i messaggi di auguri dei grandi capi di stato. La Banda della Royal British Legion ha eseguito l'inno britannico davanti al Castello di Windsor. La regina Elisabetta II ha ricordato il suo defunto marito, il principe Filippo.

Le composte parole di Elisabetta II

"Sebbene sia un momento di grande felicità e condivisione per molti, il Natale può essere difficile per chi ha perso i propri cari. Quest'anno soprattutto ne capisco il perché. Tuttavia nel mese dalla morte del mio amato Filippo, ho avuto grande conforto dal calore e dall'affetto dei tanti omaggi alla sua vita provenienti da tutto il paese, dal Commonwealth e dal resto del mondo": ha detto Elisabetta II.

Auguri dal presidente della Germania

Nel tradizionale messaggio degli auguri di Natale, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha messo in guardia contro la divisione della società e gli atti di aggressione registrati in Germania dall'inizio della pandemia. "Notiamo che dopo due anni si stanno diffondendo frustrazione e irritazione e ci si polarizza, purtroppo c'è anche aggressività. È vero che in democrazia non si può essere sempre concordi. Ma non dimentichiamo che siamo un solo Paese. Dobbiamo poterci guardare negli occhi anche dopo la pandemia": ha detto Steinmeier.

"Cartolina" di auguri con cane dalla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill Biden seduti su un divanetto col loro cucciolo hanno fatto in teleconferenza gli auguri di natale ai rappresentanti di tutte le forze militare degli Stati Uniti. "Siete la solida dorsale d'acciaio della nazione, sempre vigili e pronti quando il dovere chiama, 365 giorni all'anno, e durante le festività natalizie, mentre preghiamo per la pace e diffondiamo gioia delle lieta novella, sappiate che speriamo sempre di avere davanti un anno migliore e ringraziamo per tutto quello che ci è stato dato ha detto Biden.