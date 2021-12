È sullo sfondo della nuova ondata di contagi che si consuma l'ennesimo round dell'eterna schermaglia diplomatica che oppone la Spagna al Marocco.

Le autorità di Rabat hanno appena annunciato che non riapriranno ai voli in arrivo dalla vicina Spagna, colpevole - secondo il ministero della Salute marocchino, Khaled Aït Taleb - di non controllare in modo rigoroso e adeguato il passaporto vaccinale e lo stato di salute dei passeggeri, rappresentando "una minaccia per la popolazione marocchina .

" Da lunedì scorso - ha dichiarato Taleb- gli Stati Uniti scoraggiano i propri cittadini dal recarsi in Spagna, considerandolo un Paese ad alto rischio di contagio. Dopo aver osservato le procedure di viaggio, è emerso che le autorità spagnole competenti non effettuano il dovuto e rigoroso controllo dello stato di salute dei passeggeri al momento dell'imbarco nei loro aeroporti".

Secondo le autorità marocchine sarebbero almeno 19 i viaggiatori positivi al coronavirus arrivati dalla Spagna.

Pertanto, le autorità spagnole competenti "sono lontane dall'assicurare un'azione rigorosa per controllare lo stato di salute dei passeggeri negli aeroporti", ha affermato il ministero marocchino.

Blocco e ponti aerei

Con un preavviso di appena 24 ore, il Marocco aveva chiuso le frontiere lo scorso 29 novembre, nel mezzo di un'ondata di panico relativa al diffondersi della nuova variante.

Voli speciali erano stati autorizzati verso alcuni paesi europei, così da rimpatriare almeno una parte dei turisti e degli stranieri nel paese. Una sorte toccata anche a parecchi italiani, rimasti bloccati negli hotel cittadini o negli aeroporti, che hanno dovuto attendere il 7, il 10 e il 14 dicembre per imbarcarsi sui voli di ritorno, in un caso che ha fatto volare parole grosse anche in Italia, con Andrea Delmastro di FdI che aveva accusato d'insipienza il responsabile della Farnesina Luigi Di Maio.

Proprio all'aeroporto di Marrakech, la bolzanina Claudia Lanteri, consulente per i finanziamenti europei, aveva raccontato di aver assistito a "scene di disperazione".

Lo stop ai voli internazionali, che avrebbe dovuto durare per due settimane si protrarrà almeno fino al 31 dicembre.

Anche per i cittadini marocchini che si trovavano all'estero al momento del blocco, Rabat ha annunciato una serie di voli operati dalla Royal Air Maroc e in partenza da Portogallo, Turchia ed Emirati Arabi Uniti: un ponte aereo in miniatura che si concluderà soltanto il 23 dicembre.