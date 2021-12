I giornalisti Ressa e Muratov pronti a ricevere il Nobel per la Pace

Ricevono il premio Nobel per la Pace 2021 quest'oggi a Oslo i giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov, "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura".

Una cosa tutt'altro che scontata, sotto un regime autoritario, come spiega la cronista filippina. "È come avere una spada di Damocle che pende sulla tua testa", dice Ressa. "In un certo senso, è più facile lavorare sotto una dittatura. Lavorando sotto l'amministrazione Suharto in Indonesia, ad esempio, sai cos'è sbagliato, cos'è pericoloso e cosa no. Nelle Filippine, le leggi ci sono, ma tu eserciti i tuoi diritti, racconti le storie più dure a tuo rischio e pericolo".

La giornalista aveva ottenuto lunedì l'ok da parte della magistratura filippina per poter recarsi in Norvegia. La 58enne, che ha sempre criticato il presidente Rodrigo Duterte, è attualmente in libertà vigilata in attesa del ricorso, dopo la sua condanna l'anno scorso per diffamazione. Ressa aveva puntato i riflettori sulla violenza che accompagna la campagna antidroga del Capo di Stato filippino, che secondo le organizzazioni per i diritti umani ha causato decine di migliaia di morti.

"Chi volta le spalle alla democrazia, accetta la guerra"

Per il russo Muratov, l'importanza è continuare a raccontare e lottare per la democrazia in tutto il mondo: "La democrazia ha bisogno di essere riabilitata. Il non credere alla democrazia significa che con il tempo, le persone che voltano le spalle alla democrazia, si ritroveranno un dittatore e la dittatura porta alla guerra. Questo è il passo successivo. Quindi siamo chiari: se rifiutiamo la democrazia, accettiamo la guerra".

Gli altri premi Nobel - in medicina, fisica, chimica, letteratura ed economia - sono già stati assegnati questa settimana nei Paesi di residenza dei vincitori.