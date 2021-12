I leader dell'estrema destra europea e dei partiti populisti non sono riusciti a trovare un accordo sulla fondazione di un nuovo gruppo politico al Parlamento europeo. La francese Marine Le Pen e l'ungherese Viktor Orbán hanno lasciato a mani vuote una riunione ad alto livello dei leader del partito radicale di destra e populista a Varsavia questo sabato.

Nelle loro dichiarazioni hanno evidenziato la necessità di una "cooperazione più stretta" contro il potere delle istituzioni di Bruxelles.

Così Tomasz Poreba, eurodeputato, partito polacco Diritto e Giustizia: "Non sono i commissari, non è l'amministrazione, non sono i burocrati, non è la Commissione europea che decideranno come dobbiamo vivere".

Se i partiti radical-populisti nel processo si unissero nel PE, potrebbero formare il terzo gruppo politico più grande, ovvero una potenza di fuoco significativa. Eppure, nonostante condividano la stessa voce sulla sovranità nazionale, il partito di governo polacco Diritto e Giustizia è riluttante ad aderire perché potrebbe perdere influenza.

Dániel Hegedűs, analista, German Marshall Fund degli USA: "Mentre Identità e Democrazia e i suoi partiti membri sono in gran parte isolati nel Parlamento europeo, i conservatori e i riformisti europei e in particolare Diritto e Giustizia non lo sono. Hanno relatori ombra al Parlamento europeo. L'ECR ha perfino una presidenza di commissione".

Ci sono anche divisioni tra due partiti di destra italiani, Lega e Fratelli d'Italia e le tensioni sulla politica russa rendono i colloqui più difficili. Nel breve termine, i partiti principali dell'UE non dovrebbero quindi doversi preoccupare per il nuovo gruppo. Per ora.

Dániel Hegedűs, analista, German Marshall Fund degli USA: "Questo è per adesso solo un evento mediatico. L'unica cosa che avvantaggia tutti i partecipanti è che possono così facendo cercando di dettare l'agenda politica. Possono ottenere l'attenzione dei media. E questa è l'unica ragione dietro questa ripetuta destra radicale riunita continuamente. Finora non sono riusciti a produrre alcun tipo di risultato tangibile."

Le parti coinvolte hanno dichiarato che organizzeranno la loro prossima conferenza in Spagna entro i prossimi due mesi.