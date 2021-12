Film innovativi per un festival che sta conquistando appassionati e critici. Fino al 31 dicembre è di scena ArteKino la kermesse digitale promossa dall’Unione europea. Una manifestazione in streaming che offre proiezioni gratuite di pellicole di giovani registi europei.

L’evento nato nel 2016 vuole per promuovere la ricchezza del cinema d’autore, utilizzando le nuove tecnologie. Tutti i film in concorso saranno visibili solo on line in 32 paesi europei e in 6 lingue diverse. Un tratto distintivo e unico dell’Artekino Festival.

Protagonisti del festival anche gli spettatori che potranno votare per l’ArteKino Audience Award, sostenuto da Chanel, e in questo modo provare a vincere uno dei tre premi in palio: un soggiorno al festival di Cannes, un soggiorno al Festival di Berlino o una smart-bike angell/S.

Tutti i film in concorso

Tra le proposte della sesta edizione di ArteKino c’è il lavoro del regista serbo Oasis sulla vita dei pazienti ricoverati in un ospedale psichiatrico. E poi tanta attualità come la pellicola sulla guerra nell'est dell'Ucraina. Un modo di fare cinema diverso ma decisamente particolare.

Sami (Svizzera), Joe und Ich; le pellicole tedesche Jiyan, LOMO: The Language of many others, The last to see them e Wood And Water; le ucraine Inner Wars e When The Trees Fall; il film polacco Call me Marianna; il belga Petit Samedi; il rumeno Uppercase print; il serbo Oasis e il britannico Nocturnal.

Il festival è visibile sul sito: https://artekinofestival.arte.tv/