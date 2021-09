Uragano Ida: Biden in Louisiana annuncia il piano di ricostruzione

Meno di una settimana dopo che l'uragano Ida si è abbattuto sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha visitato una delle aree più duramente colpite in Louisiana.

Biden ha promesso di mobilitare "tutte le risorse necessarie" per sostenere gli interventi di ricostruzione nella regione del Golfo: il governo ha già erogato, direttamente ai cittadini, 100 milioni, in assegni da 500 dollari, per un primo aiuto immediato.

"L'uragano Ida ci ricorda ancora una volta che dobbiamo essere pronti per il prossimo uragano e per le forti tempeste che arriveranno più frequentemente e più ferocemente - ha dichiarato Biden - Ho lavorato a stretto contatto con il governatore e i nostri colleghi del Congresso ed entrambi i partiti sono al lavoro sul piano di ricostruzione che modernizzerà le nostre strade, i ponti, le fogne e i sistemi di drenaggio, le reti elettriche e le linee di trasmissione per assicurarsi che siano più resistenti".

Danni in Louisiana JONATHAN ERNST/REUTERS

Nella foto sopra ⬆️: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a bordo dell'elicottero Marine One, fa un sopralluogo per la stima dei danni provocati dall'uragano Ida. Il tour aereo ha toccato le comunità di Laffite, Grand Isle, Port Fourchon e Lafourche Parish in Louisiana, 3 settembre 2021. Biden, che ha nelle priorità della sua agenda la lotta al cambiamento climatico, è arrivato a New Orleans per visitare le comunità più duramente colpite.

L'energia elettrica, saltata durante l'uragano, dovrebbe essere ripristinata a New Orleans entro venerdì della prossima settimana.

Le autorità hanno lanciato un appello alle persone che rientrano a casa dopo le evacuazioni: ancora manca tutto, tornate ben equipaggiati.