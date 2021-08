Scene da thriller in Brasile, ad Araçatuba, nello Stato di San Paolo, dove degli uomini armati, dopo aver rapinato tre banche, hanno usato dei civili come scudi umani per poter fuggire.

All'alba di lunedì, un gruppo di circa 20 uomini in una decina di veicoli ha preso d'assalto la città nel sud del Paese, attaccando tre filiali bancarie. Per evitare poi che la polizia potesse sparare ai veicoli sui quali stavano fuggendo, hanno preso in ostaggio dei passanti, legandoli sui cofani e sui tetti delle automobili.

I criminali hanno anche dato fuoco ad altre auto, per bloccare le strade principali della città, hanno messo esplosivi per il centro e circondato il commissariato. Secondo i media brasiliani è stato utilizzato anche un drone, per monitorare i movimenti della polizia.

Negli scontri tra rapinatori e forze dell'ordine sono morte almeno tre persone, di cui due civili. Altre quattro persone sono state ferite e due sospetti sono stati arrestati.

Le rapine in banca su larga scala sono diventate più frequenti negli ultimi anni in Brasile e non è la prima volta che degli ostaggi vengono usati dai delinquenti come scudi umani. È già successo a luglio a Botucatu, a circa 240 chilometri da San Paolo.