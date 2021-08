Centinaia di appassionati hanno circondato il tappeto rosso in occasione della 55esima edizione del Karlovy Vary Film Festival, appena concluso.

Innumerevoli le delegazioni cinematografiche e le star del cinema, tra cui l'attore Johnny Depp.

L'attore e regista Ethan Hawke, insignito del premio Festival Presidents, tiene in debita considerazione gli incontri cinematografici del settore.

"È l'unico momento in cui le persone si fermano - dice - guardano davvero al cinema come forma d'arte e non come un business, lo valuto tanto".

AP Photo Petr David Josek/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Il regista serbo Stefan Arsenijevic ha vinto il Crystal Globe nella competizione principale col film sulla migrazione intitolato 'As Far as I Can Walk'.

"Siamo stati molto fortunati ad avere un tale sostegno dai veri migranti dei campi profughi - dice - tutte le comparse nel nostro film sono veri migranti, si sono offerti di partecipare".

La pellicola ha ottenuto anche un altro premio, grazie al ruolo principale interpretato dall'attore transalpino Ibrahim Coma.

"Non so se riuscirò a dormire stanotte - afferma quest'ultimo - ma grazie a lei è probabile: è molto pesante, non è facile da tenere in mano".

Il film, ispirato ad un poema medievale, racconta la storia di due rifugiati africani che cercano il loro posto in Europa: l'amore che ne scaturisce può portare anche dolore.

Il 56° festival internazionale del cinema avrà insolitamente inizio tra dieci mesi.