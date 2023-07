Euronews Cult Di Cristiano Tassinari

Il Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, si conferma un piccolo gioiello: 200 film in cartellone, 11 in concorso, 12 per la sezione "nuovi talenti". E tanti ospiti di lusso: da Ewan McGregor al "cantante" Russell Crowe

Il 57° Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary (KVIFF), in Repubblica Ceca, fino all'8 luglio, offre al pubblico oltre 200 film provenienti da tutto il mondo, tra cui 11 nel concorso principale e 12 nel concorso "Proxima", dedicato ai giovani talenti del cinema. Russell Crowe - tra gli ospiti di lusso - ha conquistato i fan grazie alla sua disponibilità. Si è sempre reso disponibile per salutare, firmare una foto o scattare un selfie. Il pubblico ama l'attore neozelandese non solo per i suoi film, ma anche come musicista, dopo il suo concerto con gli "Indoor Garden Party", il suo gruppo. "La musica è davvero importante per me. È una cosa creativa e profonda a cui non rinuncio, e non mi importa di quante persone mi dicano che non dovrei farlo. Io lo faccio lo stesso". Russell Crowe 59 anni, attore e musicista Russell Crowe in versione "informale" al Festival di Karlovy Vary. Slavomir Kubes/AP L'attore scozzese Ewan McGregor - lanciato dal celebre film "Trainspotting" (1996) - ha ricevuto il President's Award. "Per me è un grande premio. Credo molto in quello che facciamo come attori. Sono molto fortunato a fare ciò che amo e ad amare ciò che faccio". Ewan McGregor 52 anni, attore Ewan McGregor con la figlia Clara, al Festival di Karlovy Vary. (1.7.2023) Slavomir Kubes/AP Ewan McGregor ha presentato in anteprima il suo nuovo film "You sing loud, I sing louder", interpretato insieme alla figlia Clara McGregor, che è anche sceneggiatrice e produttrice della pellicola.