Usare lo skilift anche per risalire i pendii da scendere in bicicletta ora è possibile. Basta andare a Sankt Corona am Wechsel, a un'ora a sud da Vienna. Poca neve in inverno e la cittadina austriaca si è inventata un turismo estivo, quello degli amanti della mountain bike. Ciclisti di tutte le età pedalano tra sentieri e percorsi immersi nel verde.

Karl Morgenbesser, ex maestro di snowboard, ci spiega che è fondamentale è stato uno skilift adattato alle mountain bike. “Eravamo al 100% una destinazione invernale, poi ci siamo resi conto con il cambiamento climatico che l'estate diventava sempre più importante. Abbiamo usato un particolare rimorchio, siamo stati i primi al mondo a pensare di fare tutto questo. Secondo i nostri calcoli non c’era altro modo per trasportare le bici elettrice se non adattare gli skilift. Le seggiovie non funzionano per le bici, le cabinovie non sono abbastanza capienti, il bici-lift è perfetto.”

Bike euronews

Il sistema si chiama Easyloop e il suo ideatore Simon Hanl riceve già richieste da tutto il mondo anche dal Sud Africa. "Un’idea che mi è arrivata cosi all’improvviso. Stavo guardando la TV con la mia fidanzata, sono andato in garage, ho preso del nastro adesivo e dei lacci delle scarpe e il primo prototipo era pronto".

I turisti vengono da tutta l'Austria per pedalare lungo i pendii in mountain bike in una vacanza formato famiglia. Un modello per altre località sciistiche messe a dura prova dal surriscaldamento globale.