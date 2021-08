Caos a Kabul, preso d'assalto l'aeroporto. L'ambasciatore russo incontra i talebani

Lunedì mattina gli afghani si sono svegliati con i talebani al potere. Molti hanno preso d'assalto l'aeroporto, unica via per scappare. Le forze Usa sono state costrette a sparare colpi in aria per fare allontanare la folla dagli aerei militari. Secondo una fonte della sicurezza, nel fuggi fuggi generale 4 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite.

I talebani hanno già cominciato a cambiare i nomi delle strade di Kabul, mentre in provincia fanno razzia di donne. Anche se nei loro proclami - lanciati via social e tramite Al Jazeera - dicono agli afghani di stare sereni e che le donne saranno rispettate, non ci crede nessuno.

Le ambasciate dei paesi occidentali si sono svuotate. Qualcuna, come l'Italia, ha lasciato un presidio all'aeroporto.

Russia e Cina mantengono le ambasciate aperte

Rimangono a Kabul i russi, che fanno sapere che il 17 agosto il loro ambasciatore incontrerà i talebani. Mentre tutta la comunità internazionale prende le distanze da questa presa di potere, i russi sembrano a loro agio. "I Talebani hanno già messo in sicurezza il perimetro esterno dell'ambasciata russa a Kabul - fa sapere l'inviato presidenziale russo Zamir Kabulov. tramite l'agenzia Tass - A Kabul regna la calma". "La presa del potere da parte dei talebani è stata il risultato del fallimento degli Stati Uniti in Afghanistan" dice il ministero degli Esteri russo.

Anche l'ambasciata cinese "sta funzionando come al solito. La maggior parte dei cittadini cinesi si è organizzata per tornare in patria e alcuni hanno scelto di rimanere". L'ambasciata è "in contatto con coloro che rimangono e sono al sicuro", assicura la portavoce.