Covid, in Finlandia vaccino agli under-15

Controlli sanitari intensificati alla frontiera coi Paesi Bassi. Chi arriva dall'estero con l'intenzione di soggiornarvi deve esibire un certificato di vaccinazione, di guarigione o quantomeno un test con risultato negativo. Un obbligo sanzionato con 95 euro di multa.

Green Pass obbligatorio per accedere ai ristoranti francesi, dove prima di accogliere gli avventori è necessario verificare il codice QR. Analoga procedura introdotta per entrare nei bar o per viaggiare in treno. Così le autorità puntano a convincere i cittadini a vaccinarsi rallentando la diffusione dei contagi.

Vaccini che in Finlandia sono somministrati anche ai minori di 15 anni, In base alle norme, tocca all'operatore sanitario incaricato di effettuare l'iniezione accertare se il soggetto sia maturo abbastanza da potere o no decidere da solo.

Vaccino obbligatorio anche per entrare in Canada dove da qualche giorno sono di nuovo aperti i valichi di frontiera con gli Stati Uniti. Il confine più lungo del mondo era rimasto chiuso da quasi un anno e mezzo ai viaggi non essenziali, una delle prime misure introdotte per contenere la pandemia da covid-19.