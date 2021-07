La giornata di Tokyo 2020: storie di sport ed emozioni olimpiche

Tokyo 2020 racconta storie di sport: quella di Simone Biles, 24 anni, è un racconto a suo modo di coraggio. La ginnasta americana ha infatti avuto la forza di ritirarsi nel corso della gara a squadre, dopo la prova di volteggio.

Caviglia fasciata al rientro ma post in cui in più di un'occasione ha detto di patire uno stress enorme. Per il team Usa è argento con il podio che va alla Russia..

Simone Biles, ginnasta Usa MARTIN BUREAU/AFP or licensors

La judoka francese Clarisse Agbégnénou ha vinto la medaglia d'oro nel judo 63 kg, sconfiggendo in finale la slovena Tina Trstenjak. Per l'azzurra Maria Centracchio è bronzo, seconda medaglia per la disciplina dopo l'altro bronzo conquistato da odette Giuffrida.

L'oro della judoka francese, Clarisse Agbégnénou ANTONIN THUILLIER/AFP

Nella gara di mountain bike cross è la Svizzera a stupire tutti con la prova dell'ex campionessa del mondo, Jolanda Neff : magistrale la sua corsa solitaria per l'oro sul circuito di Izu, reso ancor più ostico dalla pioggia. Il successo di Neff è in parte anche italiano: il ct della Svizzera è infatti il bolzanino Edmund Telser

È invece tedesco l'oro nel Kayak (slalom) femminile. Sul gradino più alto del podio è infatti salita Ricarda Funk, che ha battuto la spagnola Chourraut - quarta olimpiade consecutiva per lei - e l'australiana Fox. È stato il primo titolo importante di Funk dopo la vittoria agli europei nel 2018.

La prova di Ricarda Funk CHARLY TRIBALLEAU/AFP OR LICENSORS

La Germania ha vinto comodamente anche nel dressage con il trio Werth/von Bredow-Werndl/Schneider: si tratta del nono trionfo ai Giochi Olimpici. Le tedesche si sono lasciate alle spalle Stati Uniti e Gran Bretagna.

Dressage, oro tedesco BEHROUZ MEHRI/AFP or licensors

Il medagliere di martedì vede in testa gli stati Uniti con 25 piazzamenti, ma 9 ori, uno in meno dei padroni di casa, che in totale incassano però 18 medaglie. La Cina è a quota 21