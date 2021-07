70% di vaccinati in Europa, obiettivo raggiunto

L'Unione europea ha raggiunto il suo obiettivo. Il 70% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti covid entro luglio. E il 57% degli adulti ha già la protezione completa della doppia vaccinazione. Una buona notizia, secondo la presidente della Commissione europea, anche se non basta.

Ursula von der Leyen: "Questi numeri mettono l'Europa tra i leader mondiali. Il processo di recupero ha avuto molto successo - ma dobbiamo continuare a impegnarci. La variante delta è molto pericolosa. Chiedo quindi a tutti - che hanno l'opportunità - di essere vaccinati . Per la propria salute e per proteggere gli altri".

Ma anche se la campagna di vaccinazione procede a buon ritmo, il livello dei contagi da covid è ancora in aumento in Europa. Come mai?

I virologi spiegano che il serbatoio per il virus non solo nella popolazione adulta... e nella maggior parte dei bambini non sono ancora vaccinati.

E le nuove varianti stanno complicando le cose.

Marc Van Ranst, medico belga, professore di virologia all'Università Cattolica di Lovanio: "Le varianti originali, come quella che proveniva da Wuhan, sono probabilmente curabili. Ma poi è arrivata la variante britannica e quella indiana ed erano molto più infettive, il che significa che hai bisogno di una vaccinazione a più alta copertura per contrastare queste nuove infezioni".

Nemmeno la revoca delle restrizioni e la riapertura delle frontiere per salvare tutte le attività legate al turismo ha aiutato.

Marc Van Ranst, medico belga, professore di virologia all'Università Cattolica di Lovanio: "Le persone vanno in vacanza e trasmettono i propri virus ad altre persone, oppure portano nuovi virus nei loro paesi d'origine, proprio come abbiamo fatto l'anno scorso. I casi che finiscono in ospedale sono principalmente persone non vaccinate. Non completamente. Magari non al 100%, ma la stragrande maggioranza non è vaccinata".

E in termini di vaccinazione, ci sono ancora grandi differenze tra gli Stati membri.

Mentre paesi come la Bulgaria hanno solo 17 della popolazione adulta è completamente vaccinata, altre nazioni come i Paesi Bassi, la Danimarca o l'Irlanda hanno percentuali vicine all'83%.