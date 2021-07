David Baxter, professione 'cacciatore di tornado'

L'inseguimento di grosse tempeste è generalmente definito come la ricerca deliberata di qualsiasi fenomeno meteorologico grave, indipendentemente dal motivo, anche se più comunemente per curiosità, avventura, indagine scientifica o per notizie o copertura mediatica.

David Baxter e il suo team sono cacciatori di tornado.

"Non lasciare che la paura guidi le tue decisioni - dice - puoi subire un grande spavento, come essere colpiti da un fulmine, può essere molto pericoloso, è un tipo di passione riservata a chi gioca in prima divisione.

AP Photo Christopher Katsarov/AP

È adrenalina per me, per ogni cacciatore, catturare un bellissimo tornado che non fa danni, è un campo aperto".

Il suo veicolo è dotato di computer di bordo, telecamere e un'applicazione meteo in tempo reale.

Obiettivo principale è, per stessa ammissione dei diretti interessati, catturare "il momento decisivo di un bel tornado fotogenico".