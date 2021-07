La sorella minore della Statua della Libertà è a Washington

È "leggermente" più piccola dell'originale, con i suoi 3 metri di altezza, ma per il resto è una copia esatta della sua gemella newyorkese. Questa replica della Statua della Libertà è stata posizionata nei giardini dell'ambasciata francese a Washington durante la festa del 14 luglio.

Una cerimonia alla quale ha partecipato il ministro degli Affari Esteri transalpino, Jean-Yves Le Drian, accompagnato dal suo omologo americano, Antony Blinken.

"Penso sia giusto dire che fratellanza è la parola che meglio definisce il rapporto tra i nostri popoli e la nostra lotta continua, per migliorare le nostre democrazie e far progredire gli ideali incarnati in questa statua", ha detto il Segretario di Stato americano.

"Questo nuovo riavvicinamento ci permette di ricominciare a costruire un'alleanza atlantica più equilibrata e sostenibile, grazie agli sforzi di difesa europei e al risveglio strategico dell'Unione europea", le parole di Le Drian. "E ci permette naturalmente di ricominciare a costruire, o meglio reinventare, l'amicizia tra Francia e Stati Uniti"

La Statua della Libertà in miniatura è stata fusa nello stesso stampo usato dallo scultore Frédéric Auguste Bartholdi e ha viaggiato da Parigi in un sarcofago di plexiglas appositamente progettato. Ha trascorso una settimana a New York per le festività americane, prima di installarsi a Washington.