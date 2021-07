Miami, sospese le ricerche tra le macerie del palazzo crollato

"Ci sono zero possibilità di trovare dei sopravvissuti": Con queste parole è stata annunciata alle famiglie delle vittime la fine delle ricerche tra le macerie del palazzo di 12 piani crollato a Miami. Il bilancio ufficiale parla di 46 morti e un centinaio di dispersi. Per loro la sola speranza rimasta è quella di ritrovarne i resti

La sindaca di Miami-Dade County, daniella Levine Cava: "A questo punto, abbiamo veramente esaurito ogni opzione a nostra disposizione nella missione di ricerca e salvataggio. Quindi oggi si tratta di iniziare le attività di recupero in modo da rendere possibile alle famiglie che hanno sofferto e non hanno notizie, di elaborare quello che hanno dovuto vivere. Niente di ciò che possiamo fare riporta indietro coloro che abbiamo perso, ma possiamo fare e faremo tutto ciò che è in nostro potere per identificare tutte le vittime e dare aiuto alle famiglie in questo momento di dolore inimmaginabile".

Mentre si rende omaggio alle vittime, prosegue l'inchiesta per accertare le cause del crollo. Secondo indicrezioni pubblicate dalla stampa, da almeno 40 anni si denunciavano infiltrazioni d'acqua nei sotterranei, ma nessun intervento per mettere in sicurezza l'edificio è stato mai attuato da parte della proprietà,