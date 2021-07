3 Stati membri europei non hanno firmato l'accordo internazionale raggiunto giovedì per introdurre un'aliquota minima dell'imposta sulle società del 15%.

Sono l'Irlanda, l'Ungheria e l'Estonia, ma la Commissione spera che trattative tecniche li convincano a salire a bordo.

La riluttanza dell'Irlanda a firmare deriva dal modo in cui ha creato accordi fiscali per attirare alcune delle più grandi aziende del mondo come Amazon, Apple e Facebook per stabilirvi la loro sede.

Jacob Kirkegaard - Esperto, German Marshall Fund: "Mi aspetto che il governo irlandese batta in rumorosa ritirata per così dire. Penso che alla fine firmeranno questo accordo. In parte perché l'Irlanda ha molte altre cose che può offrire alle società straniere se rimangono o continuano a lavorare in nenl paese".

L'accordo raggiunto da 130 paesi in tutto il mondo che rappresentano il 90% dell'economia globale all'interno dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è stato salutato come un enorme passo avanti nell'assicurare che le multinazionali paghino la loro giusta quota di tasse.

Cina, India, Russia e Stati Uniti sono tutti d'accordo con il minimo del 15% - all'OCSE sono convinti che l'accordo sia sicuro,

Disce Pascal Saint-Amans - Direttore, Centro per la politica e l'amministrazione fiscale, OCSE: "Non abbiamo bisogno che i paradisi fiscali o le giurisdizioni a bassa tassazione facciano parte dell'accordo perché l'accordo è concepito in modo tale che i paesi che tassano prenderanno la differenza tra ciò che le aziende hanno effettivamente pagato quando è piccolo, con almeno 15 %. Quindi questo accordo è molto robusto e non c'è il rischio di creare nuovi paradisi fiscali, anzi sarà il contrario".

In un tweet, il commissario Ue all'Economia Paulo Gentiloni ha definito l'accordo un passo storico che era sicuro che il G20 riprenderà in una riunione a Venezia il prossimo fine settimana.