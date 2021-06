ONU: Guterres al secondo mandato, rieletto segretario generale

L'assemblea generale delle Nazioni Unite ha eletto per acclamazione il lusitano Antonio Guterres per un secondo mandato quinquennale, in qualità di segretario generale, a far data dal 1 gennaio 2022.

Nato a Lisbona nel 1949, Guterres ha ricoperto in passato la carica di alto commissario ONU per i rifugiati (2005-2015), dopo esser stato primo ministro in Portogallo dal 1995 al 2002.

"Il nostro successo nel trovare una soluzione ai problemi dipende dalla nostra capacità di prevenire e prepararci ai maggiori rischi che verranno, vuol dire più investimenti nei beni pubblici globali che ci sostengono e richiedono un multinazionalismo rinvigorito, all'apice di una nuova era basata su principi di equità e solidarietà".

AP Photo Adrian Dennis/AP

Il consiglio di sicurezza dell'ONU aveva già precedentemente votato all'unanimità una raccomandazione all'assemblea per un secondo mandato.

In carica dal 2017, Guterres era l'unico candidato in lizza per ricoprire la carica: nel 2016, invece, come segretario generale successe a Ban Ki-moon, in una lotta serrata contro ben 12 antagonisti.

Guterres ha festeggiato la riconferma presenziando a Ginevra ad un importante accordo voluto dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che vieta la violenza e le molestie sul posto di lavoro.