Non solo turismo: ecco l'altra Mykonos che vive di pesca e allevamento

I pescatori arrivano nel vecchio porto di Mykonos, dove si trova la maggior parte dei ristoranti, la mattina presto. Sono qui per vendere il loro pescato giornaliero e rifornire imprenditori della ristorazione e residenti di pesce fresco.

Ilias Eginitis fa lo stesso percorso da più di 40 anni. Dice che la situazione si fa sempre più difficile: la stagione turistica è ripartita e non c'è sufficiente pesce fresco per coprire il fabbisogno crescente.

"Stanno cercando di rifornirsi da altre parti. Il nostro pesce non è sufficiente. Non è molto, ma va bene così. Stiamo tutti facendo del nostro meglio, perché il nostro pesce è migliore. Non lo mettiamo nel ghiaccio. Vendiamo il nostro pescato qui immediatamente".

A Mykonos, la produzione locale comprende il caseificio tradizionale dell'isola.

Theodoros Koukas ha rilevato l'azienda di famiglia nel 2010, dopo aver appreso il mestiere. Possiede la più grande mandria della zona. Rifornisce l'isola con il latte e il formaggio delle sue mucche e, allo stesso tempo, vende molti dei prodotti caseari tradizionali di Myconian in tutta la Grecia.

Koukas dice che essere un imprenditore caseario a Mykonos comporta dei problemi, legati ai costi di produzione, ma la situazione ha anche i suoi vantaggi.

"Stiamo coltivando una certa quantità di mangime per il bestiame, ma è molto meno di quello di cui abbiamo veramente bisogno. Così, quasi tutto il mangime per il bestiame viene da fuori Mykonos ed è qualcosa che fa aumentare significativamente il costo. Tuttavia - aggiunge Koukas - il fatto che siamo in un'isola molto turistica ci aiuta perché i mercati locali, gli hotel e tutti i commercianti hanno sostenuto il nostro sforzo. Hanno capito che abbiamo prodotti di alta qualità perché abbiamo un'unità di produzione integrata verticalmente. Dalla mungitura delle mucche fino alla vendita dei prodotti sugli scaffali, è un processo controllato ed è per questo che abbiamo successo".

L'azienda casearia di Koukas è una delle più grandi di tutte le Cicladi. Ma si trova a Mykonos, l'isola conosciuta per la vita notturna e le vacanze di lusso. I giovani, qui, hanno seguito la tradizione di famiglia e hanno avviato un'attività che richiama l'identità di una terra oggi vocata al turismo.